Kız kıza maviliklere yolculuk

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi final yapan Gülcan Arslan ile Demet Evgar, kız kıza tatile çıktı. Tekne kiralayarak maviliklere açılan oyuncular, seyahatlerindeki eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ege'nin tenha koylarını gezen ikili, bir süre daha tatillerine devam edecek.