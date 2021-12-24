Kız çocuk istiyor

Geçen hafta Sezer Dermenci'yle Maldivler'de evlenen Ivana Sert, balayından döndü. Eşinin hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Sert, "Çok romantik bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi, kocam hayalimi gerçekleştirdi" dedi. İlk evliliğinden Ateş adında oğlu olan Sert, kız çocuk istediğini açıkladı. Sert, "Oğlum Ateş'ten sonra bir kız da kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur" dedi.

