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12 Mayıs 2023 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 13:53:00

Kıyafette rekabet var

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Şarkıcı Betül Demir önceki akşam sahneye çıktı.

Şarkıcı Betül Demir önceki akşam Boaz Live'da sahneye çıktı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Betül Demir hit olmuş şarkılarının yanı sıra 90'ların sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne sonrası kadın sanatçılar arasındaki rekabeti de değerlendiren Demir, ''Sanat camiasında dostluk yok. Benim rekabetim müzikle ve onu da yapabileceğim çok fazla insan yok. Görüyoruz birçoğu kılık kıyafetiyle ve özel hayatıyla yarışıyor. Rekabet sadece bu alana sıkıştı'' dedi.

Etiketler : şarkıcı betül demir sahne
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