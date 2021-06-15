Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim

Manken Tülin Şahin kıyafetlerinde de çevre bilinci için sürdürebilirlik anlayışını benimsediğini söyledi. Bingo markasının reklam yüzü olan Şahin, "Gardırobuma eklediğim her ürünü uzun yıllar kullanmayı önemsiyorum. Umarım kızımın da benim gibi 20 yıldır ayrılamadığı kıyafetleri bir ömür boyu giyme fırsatı olur" dedi.