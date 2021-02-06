Kıyafetleri sayesinde çocuklar seviniyor

Manken Tülin Şahin, yaklaşık iki yıldır bağışladığı kıyafetleriyle 500 çocuk ve gencin burs, eğitim ve teknik ekipmanına destek oldu. Şahin, Givin uygulaması üzerinden satışa çıkan kıyafetlerden elde edilen gelirle, binlerce kişide farkındalık yarattı. İki yılda modelin bağışladığı 280 tane kıyafet, yeni sahipleriyle buluşurken, hem gelir elde edildi hem de ürünlerin tekrar kullanılmasıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.