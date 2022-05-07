Kıyafet şovun bir parçası

Şarkıcı Cenk Eren, KKTC'de sevenleriyle bir araya geldi. Eren, son zamanlardaki kadın sanatçıların sahne kıyafetleri tartışmasına katıldı. Eren, "Sahne sanatçının kendini özgür hissettiği ve sanatını özgürce sunabileceği yegane alan. Kıyafette şovun bir parçası. Herkes kendini neyin içinde mutlu hissediyor ve kendisine neyi yakıştırıyorsa onu tercih etme özgürlüğüne sahiptir" dedi. Eren, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

