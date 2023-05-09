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09 Mayıs 2023 Salı 17:48:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 17:48:00

"Kıvanç'la gurur duyuyorum"

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Stilist Başak Dizer tescilli yakışıklı olan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanmadığını ve beğenilmesinin hoşuna bile gittiğini söyledi.

Stilist Başak Dizer, düşman çatlattı. Dizer, 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını aşkını dile getirdi. Modacı, Marie Claire dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Dizer, 2022 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen eşi 39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'la gurur duyduğunu söyledi. Dizer, "Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor" dedi.

AŞKTA ADETA BİR SAVAŞÇIYIM

Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Eşinizi nasıl seçmelisiniz?" diye bir video yayımlamış ve Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" demişti. 2016 yılında Paris'te aile fertleri ve yakın arkadaşları arasında yapılan bir törenle evlenen çiftin Kurt Efe adında 1 yaşında erkek çocukları var.

Etiketler : başak dizer kıvanç tatlıtuğ aşk
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