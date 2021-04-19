Kıvanç'ı yere göğe sığdıramadı

YENİ sezonda ekranda olmaya hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı yayında meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Tatlıtuğ'u başarılı bulduğunu söyleyen "Kıvanç çok yakışıklı. Özel bir adam. Sakalı bile düzgün çıkıyor yani. Aynı zamanda çok yetenekli ve çalışkan. Özge'yle (Özpirinçci) setleri var. Pandemi olmasa seti basacağım" açıklamasını yaptı.

