05 Aralık 2020 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 09:59:00
Kıvanç Tatlıtuğ'un Indiana Jones tarzı olay oldu
Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Bir Deniz Hikayesi' dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçti.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix’te yayınlanacak olan ‘Bir Deniz Hikayesi’ dizisinin çekimlerine başladı. Setten bir karesini sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, tarzıyla Indiana Jones'a benzetildi. Pek çok ünlü isim de fotoğrafın altına yorum yaptı. Oyuncunun paylaşımını 1 saatte yaklaşık 120 bin kişi beğendi.