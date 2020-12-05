Kıvanç Tatlıtuğ'un Indiana Jones tarzı olay oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix’te yayınlanacak olan ‘Bir Deniz Hikayesi’ dizisinin çekimlerine başladı. Setten bir karesini sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, tarzıyla Indiana Jones'a benzetildi. Pek çok ünlü isim de fotoğrafın altına yorum yaptı. Oyuncunun paylaşımını 1 saatte yaklaşık 120 bin kişi beğendi.

