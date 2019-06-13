Kitap öncesi şiir sürprizi

Türk pop müziğine yön veren Yıldız Tilbe, kısa süre önce bir konserinde 'şiir kitabı' müjdesi vermişti. Kendisini dinlemeye gelenlere, aranjörü Serdar Ayyıldız’ın albümünde şiir okuduğunu ilk kez açıklayan Yıldız Tilbe, “İlerde şarkılarımı bir kitapta şiirleştirmek isterim” diyerek hayalini paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, “Şivesi Sensin Aşkın” şarkısının aranjesini yapan DJ Serdar Ayyıldız’ın proje albümü “King of İstanbul” için şiir yazdı. Sonra da stüdyoya girip Ayyıldız'ın bestelediği duygusal müzik eşliğinde okudu. “Korktum Deseydin” adlı eserini dinleyiciyle bir an önce buluşturmak isteyen Tilbe, “Çok sabırsızlanıyorum, herkes hemen dinlesin istiyorum” diyerek şiiri, YouTube kanalından paylaştı. Henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, paylaşıma açıldığı andan itibaren büyük ilgi gören çalışma, Twitter ve Instagram’da da paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. İki sanatçı, klip için geçtiğimiz gün Kilyos’ta kamera karşısına geçti.