Kitabını kendi yazmamış 

Sayfaları okuyan takipçiler kısa sürede eleştiri yağmuruna tutunca, Şeyma’dan çarpıcı bir açıklama geldi. “Arkadaşlar kitabı ben yazmadım, çok başaralı editörlerimiz yazdı. Ben hayatımı onlara anlattım. Sonra editörlerimizin isimlerini söylerim. Çok sevgiler yolluyorum onlara. Sanırım yanlış anlaşılıyor ben edebiyatçıyım da demedim. Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi bakıyordu, yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim” dedi.