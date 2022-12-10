Kitabım sektöre ışık tutuyor

Şarkıcı Coşkun Sabah, bir süre önce raflarda yer alan 'Coşkun Sabah – Anılar' adlı kitabına imza günü düzenledi. Sabah, Tüyap Kitap Fuarı'anda hayranlarıyla bir araya geldi. Sabah'ın hayatının anlatıldığı kitaba her yaştan sevenleri ilgi gösterdi. Sabah, "Bu kitap hem benim hayatımı hem de ülkemizin müzik eğlence dünyasının renkli dünyasına ışık tutuyor. Çok keyifli bir kitap oldu" dedi.