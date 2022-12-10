VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siber Zeka Bilgi Yarışması 12 Aralık'ta ilkokul grubu ile başlıyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı
İstanbul Havalimanı yılın 11 ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bulgaristan Ukrayna'ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Süleyman Saim Tekcan: Sanatçı kendi olan kişidir
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildi
Dr. Derin'e veda
Eşiyle aynı sahnede
2023'e hızlı giriş
Reynmen'den ‘Yanılmışım'
Bakü'de özel gösterim
Kitabım sektöre ışık tutuyor
Genç tasarımcılara destek
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
"Terör örgütünde çöküş hızlandı"
ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz
Kosova'da piroteknik maddelerden kaynaklanan güçlü patlama meydana geldi
10 Aralık 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 09:30:00

Kitabım sektöre ışık tutuyor

ABONE OL

Coşkun Sabah, raflarda yer alan 'Coşkun Sabah – Anılar' adlı kitabına imza günü düzenledi.

Şarkıcı Coşkun Sabah, bir süre önce raflarda yer alan 'Coşkun Sabah – Anılar' adlı kitabına imza günü düzenledi. Sabah, Tüyap Kitap Fuarı'anda hayranlarıyla bir araya geldi. Sabah'ın hayatının anlatıldığı kitaba her yaştan sevenleri ilgi gösterdi. Sabah, "Bu kitap hem benim hayatımı hem de ülkemizin müzik eğlence dünyasının renkli dünyasına ışık tutuyor. Çok keyifli bir kitap oldu" dedi.

Etiketler : coşkun sabah şarkıcı magazin
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz
Z kuşağı rap müzik dinliyor

Z kuşağı rap müzik dinliyor
Sosyal medyayı sevmedim

Sosyal medyayı sevmedim
Dosso Dossi heyecanı

Dosso Dossi heyecanı
Yönetmenliğe göz kırptı

Yönetmenliğe göz kırptı
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Çift terapisi tam not aldı

Çift terapisi tam not aldı
"Sabrımızı sınamayın"

"Sabrımızı sınamayın"
Türküleri çok seviyorum

Türküleri çok seviyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX