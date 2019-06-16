Kitabı ön satışta! Talep patlaması bekliyor

Kitabının ön satışının başladığını dile getiren Şeyma, kitap kapağını paylaşarak içinden bir bölümü yayınladı. Yaptığı paylaşımla çocukluğundan bahseden Şeyma, “İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... Hepinizin bildiği gibi ve şimdi yine pembe bulutlar...

Hepimizin yaşadığı gibi... Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım” notunu yazdı. Subaşı paylaşımını “Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...” sözleriyle noktaladı.