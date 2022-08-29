Kıskançlık krizi

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, iki yıldır bir dargın bir barışık olduğu sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu'yla yeniden ayrıldı. Geçtiğimiz ay Çeşme'de tatil yapan ve aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken ikili, kez daha ilişkilerini sonlandırdı. Çiftin ayrılık nedenlerinin kıskançlık olduğu iddia edildi. Daha önce defalarca ayrılıp, barışan Atan ile Yağcıoğlu'nun bu ayrılığı ne kadar süreceği merak konusu oldu.