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29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00:00

Kıskançlık krizi

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TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, iki yıldır bir dargın bir barışık olduğu sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu'yla yeniden ayrıldı.

TRT'nin 'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, iki yıldır bir dargın bir barışık olduğu sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu'yla yeniden ayrıldı. Geçtiğimiz ay Çeşme'de tatil yapan ve aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken ikili, kez daha ilişkilerini sonlandırdı. Çiftin ayrılık nedenlerinin kıskançlık olduğu iddia edildi. Daha önce defalarca ayrılıp, barışan Atan ile Yağcıoğlu'nun bu ayrılığı ne kadar süreceği merak konusu oldu.

Etiketler : Kıskançlık krizi Gönül Dağı Berk Atan
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