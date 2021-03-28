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28 Mart 2021 Pazar 14:48:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 14:48:00

Kişisel gelişim için ADB'de

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Davranış bilimleri üzerine kendisini geliştirmek isteyen Defne Samyeli, daha öncede eğitim aldığı Dr. John Demartini'nin seminerine katılmak için ABD'ye uçtu. Samyeli, 9 saatlik seminer için 6 bin 500 TL ödedi.

'Sol Yanım' dizisi final yapan Defne Samyeli, kendini geliştirmek için okyanus ötesine gitti! Ünlü oyuncu, kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'yi dinlemek için ABD'ye uçtu. Geçen yıl İstanbul'a gelen John Demartini'nin 'affetmeyi' anlattığı seminerine 12 bin TL vererek katılan Samyeli, bu kez hayatını güçlendirecek bilgileri öğrenmek için Demarti'nin ABD'deki seminere katılacak. Davranış bilimleri üzerine kendisini geliştirmek isteyen Samyeli, 9 saatlik seminer için 6 bin 500 TL verdi. 1 Nisan'daki seminer öncesi ise ülkeye giden oyuncu, bugünlerde ABD'de tatil yapıyor.

Etiketler : sol yanım defne samyeli abd
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