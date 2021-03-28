Kişisel gelişim için ADB'de

'Sol Yanım' dizisi final yapan Defne Samyeli, kendini geliştirmek için okyanus ötesine gitti! Ünlü oyuncu, kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini'yi dinlemek için ABD'ye uçtu. Geçen yıl İstanbul'a gelen John Demartini'nin 'affetmeyi' anlattığı seminerine 12 bin TL vererek katılan Samyeli, bu kez hayatını güçlendirecek bilgileri öğrenmek için Demarti'nin ABD'deki seminere katılacak. Davranış bilimleri üzerine kendisini geliştirmek isteyen Samyeli, 9 saatlik seminer için 6 bin 500 TL verdi. 1 Nisan'daki seminer öncesi ise ülkeye giden oyuncu, bugünlerde ABD'de tatil yapıyor.

