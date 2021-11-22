‘Kırmızı Oda'ya veda

Binnur Kaya'nın başrollerini paylaştığı 'Kırmızı Oda' dizisinde Ayça Bingöl'ün canlandırdığı 'Derya'nın hikayesi sona erdi. Bingöl, önceki gün yayınlanan yeni bölümde diziye veda etti. Yapımdan ayrılan oyuncu için sette pasta sürprizi yapıldı. Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı pasta kesiminde oyuncu, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Ekran macerasına ara vermek istemeyen Bingöl, sosoyal medya paylaşımıyla yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.