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27 Mart 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 14:30:00

‘Kırmızı Kamyon' heyecanı

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'Kırmızı Kamyon' adlı dizide rol almaya hazırlanan Görkem Sevindik, basketbolcu kız arkadaşı Kübra Siyahdemir ile Vadistanbul'da görüntülendi.

'Kırmızı Kamyon' adlı dizide rol almaya hazırlanan Görkem Sevindik, basketbolcu kız arkadaşı Kübra Siyahdemir ile Vadistanbul'da görüntülendi. Baş başka bir restoranda yemek yiyen çift, çıkışta mutluluk pozları verdi. Sevindik, önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni dizisi için ekipçe heyecanlı olduklarını söyledi.

Etiketler : kırmızı kamyon görkem sevindik kübra siyahdemir
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