"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"

Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı Kıraç, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek Eurovision şarkı yarışması için ilginç açıklamalarda bulundu. Kıraç, "Bana zamanında teklif geldi, ancak ben kabul etmedim. Bu işin içinde olacaksam eğer, sadece danışmanlık olur. Yılların sanatçısının oraya katılmasını yanlış buluyorum, bu işi yapacaksa farklı amatör isimler yapsın" dedi.