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10 Eylül 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 13:00:00

Kıraç: Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın

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Kıraç Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu.

Pandemi nedeniyle 1,5 yıldır sahnelerden uzak kalan şarkıcı Kıraç, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek Eurovision şarkı yarışması için ilginç açıklamalarda bulundu. Kıraç, "Bana zamanında teklif geldi, ancak ben kabul etmedim. Bu işin içinde olacaksam eğer, sadece danışmanlık olur. Yılların sanatçısının oraya katılmasını yanlış buluyorum, bu işi yapacaksa farklı amatör isimler yapsın" dedi.

Etiketler : kıraç şarkıcı konser eurovision şarkı yarışması magazin
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