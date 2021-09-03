Kimsenin yapamadığını yaptık

'Eskıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizinin İlyas'ı Ozan Akbaba, yaz başında sete çıktığı 'Anka' filminin kutlama yemeğini ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Akbaba, "Aksiyonu bol bir film geliyor" diyerek iddiasını ortaya koydu. Sözlerine devam eden oyuncu, "Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi olacak. Bu yüzden işin ciddiyetinin farkındayız. Yurtdışından ekip ve ekipman desteği de aldık" dedi. Filmin diğer oyuncusu Engin Hepileri ise ''Çok özenilmiş bir iş bu. Ozan çok uzun süredir üzerinde çalışıyordu. Türkiye'de hep düşünülmüş fakat cesaret edilememiş bir iş yaptık" dedi.