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28 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00

Kimse zorla evlendirmiyor

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Özcan Deniz'in "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" sözlerine Işıl Reçber'den tepki geldi.

Özcan Deniz'in "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" sözlerine Işıl Reçber'den tepki geldi. Reçber, "Kusursuz şöhret yolunda çocuğunun psikolojisini düşünüyorsa yeter! Daha fazlasına gerek yok!" dedi.

Yönetmen ve oyuncu Özcan Deniz'le eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Geçen hafta Aktan'ın şiddetine uğradığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özcan Deniz suskunluğunu bozdu. Şarkıcının sosyal medyadan yaptığı "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" açıklaması tepki çekti. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Deniz'e sitemde bulundu. Instagram hesabından açıklamalarda bulunan sosyetik isim, "Ne olursa olsun önce bir evlilik, sonra çocuk var. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor! daha fazlasına gerek yok

Seni evlilik dışı çocukla kandırarak, boşatarak nikâha mecbur etmemiş. En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme! Beyefendiden ricam; Kusursuz şöhret yolunda çocuğunun psikolojisini düşünüyorsa yeter! Daha fazlasına gerek yok! Tüm haklı çıkma çabasıyla yaptıkları su, elektrik ve alt yapı olarak evladıyla kendisine dönecek bir gün. O zaman keşkeler için çok geç olur" dedi.

Etiketler : Özcan Deniz Feyza Aktan Rüştü Reçber Işıl Reçber
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