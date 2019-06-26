Kim Kardashian mayokinisiyle dikkatleri üzerine çekti

Yaptığı cesur paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren televizyon yıldızı Kim Kardashian, kardeşi Kourtney Kardashian ve çocuklarıyla tatil yapıyor. Costa Rika'da ailesiyle tatil yapan 38 yaşındaki Kim Kardashian mayokinisiyle dikkat çekti.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yoğun çalışma temposuna ara veren Kardashianlar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilin ilk günlerinde siyah bikinisiyle sade bulunan Kardashian, önceki gün farkını ortaya koyan cesur mayosuyla görüntülendi. Kim, tercih ettiği mayokinisiyle tüm gün yatta keyif yaptıktan sonra jet ski'ye binip şov yaptı.

DENİZDE BİLE MAKYAJ YAPTI

Denizde hafif makyaj yapmasıyla da dikkat çeken Kim; çocuklarıyla ve ailesiyle zaman geçirirken bakımından da taviz vermeyerek hayranlarını şaşırtmadı.