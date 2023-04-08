Kim der iki çocuk sahibi

Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, İtalya tatiline çıkarak, soluğu Sicilya'da aldı. İkinci kızı Leyla'yı kısa süre önce kucağına alan ve gözlerden uzak yaşamaya çalışan Kobal, sosyal medyadan n dev kaktüslerin arasından pozlarını yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken 35 yaşındaki Kobal'ı görenler 'Gittikçe gençleşiyorsun' ve 'Kim der ki iki çocuk sahibi' gibi yorumlarda bulundu.