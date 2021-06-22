Kiloda hedef tahtasındayım!

Geçtiğimiz hafta sahilde çekildiği fotoğraflarda kilolu olduğu için takipçileri tarafından eleştiri oklarının hedefinde olan Hande Doğandemir, 'Ben böyle mutluyum' dedi.

GENÇLERİ DÜŞÜNÜYORUM

Normalde görüntüsünün öyle olmadığını ancak olsa da bu durumdan rahatsızlık duymayacağını belirten oyuncu, "Her türlü bedene sahip olabilirim. Ayıp bir şey gibi yansıtılması üzüyor. Göz önünde olan biri olarak hedef tahtasında olabilirim ama arkamda yüzlerce genç kız var. Bedenleri yüzünden kendini değersiz hissedebiliyor. Yoksa benim umurumda değil" diye konuştu.