Kilo isyanı

TRT'nin 'Al Sancak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Gülsim Ali İlhan önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Keyifli olduğu görülen oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Kilo aldığından dert yanan oyuncu, "Enerjisi çok yüksek biriyim. Kiloma çok dikkat etmem gerekiyor ama patatesi çok seven biri olarak zorlanıyorum. Çalışmaktan diyet ve spor yapma lüksümüz yok. Bu gibi sebeplerle kilo aldım biraz" dedi.