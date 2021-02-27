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27 Şubat 2021 Cumartesi 17:01:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 17:01:00

Kick boks yaparken nazara geldi

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Geçtiğimiz günlerde kick boks yaparken ön çapraz bağları kopan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, ameliyat oldu.

Geçtiğimiz günlerde kick boks yaparken ön çapraz bağları kopan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hasta yatağından paylaşım yapan Reçber, yanında olan herkese teşekkür etti. Vücudunun başka bir yerinden alınan adele ile yeni bir çapraz bağ yapıldığını anlatan Reçber, sancılı bir tedavi sürecinin kendisini beklediğini söyledi. Ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayacağını belirten Reçber, yaşadıklarını nazara bağladı.

Etiketler : rüştü reçber kick boks ışıl reçber
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