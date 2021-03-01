Kıbrıs'ta özlem giderdi

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Pelin Karahan'ı önceki gün eşi Bedri Güntay sette ziyaret etti. Yakın zamanda ekrana gelecek dizi için bir süredir Kıbrıs'ta bulunan oyuncu, eşiyle bol bol hasret giderdi. Karahan, romantik anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

