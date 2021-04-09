Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu

Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu

İstanbul'dan İzmir'e uçakla yolculuk yapan Kibariye seyahat esnasında fenalaştı. Nefes almakta zorlanan Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı. Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımıyla aldığı öğrenildi.

