Keyfi kaçtı

Cem Uzan'ın eski eşi sosyetik Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla keyfi kaçan çiftten, Koçibey araç içerisinde yüzünü gizlemek istese de başarılı olamadı. İki sevgili, bir an önce araçlarına binerek oradan uzaklaştı.