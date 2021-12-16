VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'li Keşir'den ''Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız'' vurgusu
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması
Türkiye'ye iş birliği çağrısı: Birlikte kurabiliriz
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu!
Kripto parada dudak uçuklatan vurgun!
Hangardan ilk kez çıktı
Bakan Kurum'dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı!
Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili büyük skandal!
İnecek mi?, Çıkacak mı?
Türkiye enerjide atağa geçti
Hazine Bakan yardımcıları değişti! İşte yeni isimler...
Türkiye'nin ZAHA'sı için ülkeler sırada
Asgari ücrette kritik viraj!
İstanbul'a kar geldi!
ABD'den F-35 mesajı: İlerlemeye hazırız
Sovyetler Orta Asya'yı mahvetti
Haluk Bilginer'e sürpriz teklif
Keşke rüya olsaydı
1 milyon 200 bin lira tazminat verecek
Van kedilerini sevme yasağı bitti
Fas'tan Mardin'e belgesel yolculuğu
Batman kıyafetiyle su satıyor
16 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00

Keşke rüya olsaydı

ABONE OL

Trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor.

Trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yatan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi. Şarkıcının annesi Aysel Ergül, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, "Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Keşke rüya olsaydı'' dedi.


Etiketler : Keşke rüya olsaydı Erdal Şeyda Lafçı Gülçin Ergül
Beslenme bavuluyla dolaşıyor

Beslenme bavuluyla dolaşıyor
Küstüm size!

Küstüm size!
Nurgül polis adayı

Nurgül polis adayı
Melis'i tiye aldı

Melis'i tiye aldı
İlk single heyecanı

İlk single heyecanı
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Yarışma programında yer alacak

Yarışma programında yer alacak
izmir'de organik tarım zamanı

izmir'de organik tarım zamanı
Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı

Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER