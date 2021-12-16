Trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yatan Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi. Şarkıcının annesi Aysel Ergül, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyleyerek, "Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Keşke rüya olsaydı'' dedi.



