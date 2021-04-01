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01 Nisan 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 11:00:00

Keşke ödülü babam da görseydi

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Geçtiğimiz yıl tansiyona bağlı beyin kanaması geçirip ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Ali Sürmeli, Gossipmag Business Dergisi Ödülleri'nde, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı.

Geçtiğimiz yıl tansiyona bağlı beyin kanaması geçirip ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşan Ali Sürmeli, Gossipmag Business Dergisi Ödülleri'nde, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Sağlığının iyi olduğunu ve rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine geri döndüğünü söyleyen oyuncu, yaşadığı bu gurur için ''Keşke babam da görseydi'' dedi. Gecede ayrıca AKŞAM Gazetesi muhabiri Recep Aslan da 'Yılın En İyi Muhabiri Ödülü'nün sahibi oldu.

Etiketler : Recep Aslan Gossipmag Business Dergisi Ödülleri Ali Sürmeli
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