Keşke o an dilim kopsaydı

Uğur Aslan, çocukluğunda verdiği yaşam mücadelesini anlattı. Oyuncu, anne ve babasına lise zamanlarında söylediği bir cümleden çok pişman olduğunu söyledi.

Yargı dizisinin yanı sıra 'Afara' isimli müzikal yapan Uğur Aslan, hikâyesini anlattı. Magazin D programına açıklamalarda bulunan oyuncu, 7 yaşından 15'ine kadar yatılı okuduğunu söyledi. Aslan, anne ve babasına lise zamanlarında sarfettiği bir cümlenin pişmanlığını yaşadığını söyledi. Aslan, "Yatılı okul yılları enteresandı. Bir hasretlik faturası kestik anneyle babaya. Çünkü her gün götürüp getirme lüksü yoktu. Dönem dönem çok kızmıştım, bir kere ağzımdan kaçırdım, Babama ve anneme "8 yıl beni nasıl bıraktınız" dedim. Babamın yüzünün nasıl düştüğünü gördüm ve o an dilim kopsaydı keşke dedim. Çok pişman olduğum bir andır" dedi.