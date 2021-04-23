Keşke 55 yaşında olsaydım

Önceki gün yaptığı açıklamada koronavirüsü atlatsa da etkilerinin devam ettiğini belirten Gülben Ergen(48), aşı sırasını dört gözle bekliyor. Aşı olmak istemeyenleri anlamadığını belirten Ergen, ''Ben aşı sırası gelsin diye bekliyorum. İlk defa 55 yaşında olmak istememiştim'' dedi.