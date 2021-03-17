Keşke 1960'larda yaşasam

Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide rol alan Gülper Özdemir, Doktor Ayşe ile seyircisinin karşısına çıkacak. Serkan Çayoğlu'nun doktor nişanlısını oynayacak olan Özdemir, bir dönem dizisinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kıbrıs olaylarının hareketlendiği 1963 yılını anlatan dizi için konuşan genç oyuncu, ''O dönemi ilk araştırmaya, okumaya başladığım da hem çok korktum hem de çok duygulandım. Keşke 1960'lara giden bir tünel olsa da orada yaşayabilseydim" dedi.





