Kero'ya sürpriz pasta

Geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki oyuncuları kastederek "Onlarda dünyaları ben yarattım. Burası benim setim gibi tavırlar yok" sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen oyuncu Kerem Bürsin, 35 yaşına bastı. Oyuncunun yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, Bürsin'e sürpriz yaptı. Özilhan, sosyal medya hesabından Bürsin'in pasta üflerken çekilen fotoğrafını yayınladı. Özilhan'ın yaptırdığı pastanın üzerindeki "Dilek tut Kero. İyi ki... Doğum günün kutlu olsun" yazısı dikkat çekti.