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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:37:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:37:00

Kerem'e İspanyol övgüsü

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Uzun bir süredir ara verdiği setlere 'Ya Çok Seversen' adlı dizisiyle dönen oyuncu Kerem Bürsin, İspanyol basınının gözdesi oldu.

Uzun bir süredir ara verdiği setlere 'Ya Çok Seversen' adlı dizisiyle dönen oyuncu Kerem Bürsin, İspanyol basınının gözdesi oldu.

Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümüyle Bürsin geçtiğimiz hafta İtalya, İspanya, Rusya, Brezilya gibi toplam 16 ülkede sosyal medyanın gündem listelerinin ilk sıralarına yerleşmişti.

Bürsin'e, bu kez İspanyol basınında yapımdaki gösterdiği performansına övgü dolu sözler sarfedildi.

Etiketler : İspanyol övgüsü Ya Çok Seversen Bürsin
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