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06 Temmuz 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:42:00

Kerem Times Meydanı'nda

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Başrolünde yer alacağı 'Ya Çok Seversen' adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin oyunculuuk hayatında 10. yılını kutluyor.

Başrolünde yer alacağı 'Ya Çok Seversen' adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin oyunculuuk hayatında 10. yılını kutluyor. Bürsin'in Türkiye, İtalya ve İspanya'daki fanları, oyuncuya kariyerinin 10.yılına özel 10 yıl boyunca oynadığı film ve dizi karakterlerinden oluşan bir video hazırlayıp Times Square'da yayınladılar. Sosyal medyada on binlerce tebrik mesajı yayınlayan fanlar Bürsin için hazırladıkları sürprizlerle şaşırtmaya devam ediyor.

Etiketler : Ya Çok Seversen Kerem Bürsin oyunculuuk hayatında 10. yılı
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