Kerem gitti, Buğra geldi

Demet Özdemir'in Disney için çekeceği MF Yapım imzalı "Dünya'yla Benim Aramda" dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Özdemir'in partneri için Kerem Bürsin'le anlaşılmış daha sonra vazgeçilmişti. Yapım firması Bürsin'in yerine Buğra Gülsoy'a teklifte bulundu. Oyuncunun role sıcak baktığı öğrenildi. Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer otururken, senaryosunu Pınar Bulut kaleme alacak.