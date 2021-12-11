Kerem'den sürpriz proje

'HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü olan Kerem Bürsin, "Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz. 'Sen erkeksin ağlama', 'Sen kadınsın çalışma' gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız" dedi. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi gerektiğini söyleyen oyuncu, "Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz" diye konuştu.