Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor

Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Netflix'te 'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan Serenay Sarıkaya, objektif karşısına geçti. Bazaar dergisine açıklamalarda bulunan oyuncu, hayalperest birisi olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Başıma gelen birçok şey gerçekten hayallerimin de ötesinde. Bazen kendimi, kendimin 'Harikalar Diyarı'nda gibi hissediyorum. Ben hayal kurmayı seven, o hayallerin mümkün olabileceğine inana ve bunun için sebat edip çok çalışan biriyim" dedi.