Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...

Gonca Vuslateri, kendini Aleyna Tilki'ye benzetti. Bir moda çekimi için objektif karşısına oyuncu Gonca Vuslateri, kendini Aleyna Tilki'ye benzetti. Fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Vuslateri altına, "O ben olsam bari. Ben olsam bari. Hazırım dünden. Dingil mingil. Suçlu sensin sonunda... Açarım kapıları dünden. Keşke sihri görebilsen" satırlarını paylaşarak, Aleyna Tilki'yle dalga geçti. Oyuncunun bu halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

Gonca Vuslateri kimdir?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Oyuncu olan Gonca Vuslateri ilkokul 2. sınıftan bu yana oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor. İlk dizi deneyimini Hande Ataizi ve Cem Davran'ın yer aldığı 1997 yapımı Ruhsar dizisinde yaşayan Gonca Vuslateri kimdir?

Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

Diziler

Ruhsar (1997)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Kız Babası (2006)

Canım Ailem (2009, atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader

Anne (2016, Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Sinema

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Tiyatro

Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” single’ı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.

Hayatı ve kariyeri

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016’da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı single’ında vokal olarak yer aldı. Single’ın YouTube’da yayınlanan klibi 2016’da Türkiye’de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Türkiye’de aynı listede 1 numara oldu.

Diskografi

Single’lar

“Cevapsız Çınlama” (2016) – Türkiye’de #2

“Sen Olsan Bari” (2017) – Türkiye’de #1

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsiz Kuyum” (2018)

Televizyon

Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)

Video klip

“Cevapsız Çınlama” (2016)

“Sen Olsan Bari” (2017)

“Yalnız Çiçek” (2018)

“Dipsizz Kuyum” (2018)