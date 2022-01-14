Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum
Popçu Hande Yener yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Popçu Hande Yener yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Baltalimanı'nda bir balıkçıda düzenlenen yemekte popçu, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. 49 yaşına basan Yener, "Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum" dedi. Çoğu sanatçıların aksine estetik yaptırdığı anları saklamayarak sosyal medya üzerinden yayınlayan Yener, "Ameliyatsız güzelliğimi doktorum Seçil Ermiş'e borçluyum. Yani kısacası gençliğime doymuyorum diyelim" dedi.