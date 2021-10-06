Kendimi 19 yaşında hissediyorum

Ebru Yaşar, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Yaşar, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran hayranlarına performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Sanatçı, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı. Konser öncesi heyecanlı olduğunu belirten Yaşar, "İlk günkü heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim. Ama bu benim kesinlikle hayranlarıma duyduğum sevgi ve saygıdan dolayı hâlâ kendimi böyle 19 yaşında ilk çıkan Ebru Yaşar gibi hissediyorum. Evet başarının buna borçlu olduğuna da, ben oldum asla demem, diyemem hâlâ olmaya devam ediyoruz" dedi.