Kendime ve çocuklarıma bakarım

Ekranlara veda eden 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, sosyal medya da kendisi hakkında iddialarda bulunan bir kadına cevap verdi. Oyuncu, eski eşinin tek bir kuruşunun dahi kendisine geçmediğini söyledi. Ersubaşı, "Öyle kolay değil 2 çocuk annesi iftira atmak, mahkemede görüşeceğiz. Kızlarımın babası, eski kocamdan 1 lira para almamışım. Çünkü ben aslanlar gibi kendime de, çocuklarıma da bakarım" diye konuştu.

