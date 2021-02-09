Kendi şirketinde artık takı yapıyor

Berrak Tüzünataç, oyunculuktan sonra takı işine el attı. Kendi adını taşıyan bir marka kuran oyuncu, tasarımlarını yaz ayında piyasaya sunacak.

Berrak Tüzünataç, kendi markasını kurdu. Yapmaktan zevk aldığı şeyleri artık bu yıl üretir hale geldiğini söyleyen Tüzünataç, ''Bir marka için takı koleksiyonu yaptım. Yaza da tekstille ilgili bir şey yapacağım. Bir yandan da bunların tanıtımlarıyla uğraşıyorum. Instagram'daki ismim 'berrocks'ı marka olarak tescillettik'' dedi. Yeni dizisinin müjdesini de veren oyuncu, bu aralar senaryo yazmaya başladığını söyledi. Psikolog olan kardeşinden de karakter hakkında destekler alan Berrak Tüzünataç, dizinin dijital platformda yayımlanması için görüşmeler halinde... Oyuncu geçen yıl yazdığı 'Biz Böyleyiz' filmiyle ilgi görmüştü.