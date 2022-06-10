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10 Haziran 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 11:00:00

Kendi kanalında program yapacak

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3 yıl aradan sonra müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Hülya Avşar, yeni teklisi 'Duydun Mu'yu müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

3 yıl aradan sonra müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Hülya Avşar, yeni teklisi 'Duydun Mu'yu müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Erhan Güleryüz'e ait olan şarkının aranjesini Sezgin Gezgin üstlendi. Sanatçı, aynı zamanda eylülde kendi YouTube kanalında 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına başlayacak.

Etiketler : Kendi kanalında program yapacak Hülya Avşar Duydun Mu
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