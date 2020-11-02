Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti! İşte yüz güzeli Aleyna Deniz...

Bu yıl 33.üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye yarışması finali önceki akşam Fişekhane’de gerçekleşti. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzerliği ile dikkat çeken Aleyna Deniz, Best Face (Yüz Güzeli) seçildi. Henüz 19 yaşında olan Aleyna sosyal medyada büyük ses getirdi.