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02 Kasım 2020 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:30:00

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti! İşte yüz güzeli Aleyna Deniz...

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Aleyna Deniz, Kendall Jenner'a benzerliği ile sosyal medyada büyük ses getirdi.

Bu yıl 33.üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye yarışması finali önceki akşam Fişekhane’de gerçekleşti. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzerliği ile dikkat çeken Aleyna Deniz, Best Face (Yüz Güzeli) seçildi. Henüz 19 yaşında olan Aleyna sosyal medyada büyük ses getirdi.

Etiketler : Aleyna Deniz yüz güzeli best face Best Model Türkiye yarışması Kendall Jenner
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