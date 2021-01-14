14 Ocak 2021 Perşembe 02:09:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 09:18:00
Kenan Doğulu'dan jet hızıyla alışveriş
Şarkıcı Kenan Doğulu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Kendi isminin baş harfi ‘K’nın yer aldığı maskesiyle dikkat çeken Kenan Doğulu, "İyi seneler ve iyi çalışmalar diliyorum hepinize" dedikten sonra hızlı bir şekilde alışveriş turunu tamamladı.
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