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29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:30:00

Kem göz ve kıskanç var

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İşadamı Faruk Çolakoğlu'yla mutlu bir ilişki yaşayan manken Özge Ulusoy, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

İşadamı Faruk Çolakoğlu'yla mutlu bir ilişki yaşayan manken Özge Ulusoy, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Ulusoy, bir takipçisinin "Sevgilinizi neden gizliyorsunuz?" sorusuna, "Gizlemiyorum ama ilişkimi göz önünde yaşamak da istemiyorum. Hem nazar, kem göz ve kıskanç var" diyerek cevabını verdi. Ulusoy, geçtiğimiz aylarda Çolakoğlu'na doğum günü hediyesi olarak 375 bin liraya Rolex marka saat hediye almıştı.

Etiketler : Kem göz ve kıskanç var Faruk Çolakoğlu Özge Ulusoy
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