Kekeme değilim artık

Mabel Matiz, yeni albüm heyecanı yaşıyor. Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne alan şarkıcı, ''5'nci solo albümümü yapıyorum. Çok çalışıyorum, çok çalıştığım bir dönemdeyim" dedi. Verdiği bir röportajda kekeme olduğunu açıklayan Matiz, rahatsızlığını terapilerle yendiğini anlattı: ''Çok çalıştım üzerine ses terapileri, konuşma terapileri, hipnozlar vs. Birazda kabullenmek gerekiyor tabii ki. Nefes çalışması çok fayda sağlıyor, onu söyleyebilirim.''