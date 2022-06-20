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Kekeme değilim artık
20 Haziran 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 12:00:00

Kekeme değilim artık

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Mabel Matiz, yeni albüm heyecanı yaşıyor.

Mabel Matiz, yeni albüm heyecanı yaşıyor. Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne alan şarkıcı, ''5'nci solo albümümü yapıyorum. Çok çalışıyorum, çok çalıştığım bir dönemdeyim" dedi. Verdiği bir röportajda kekeme olduğunu açıklayan Matiz, rahatsızlığını terapilerle yendiğini anlattı: ''Çok çalıştım üzerine ses terapileri, konuşma terapileri, hipnozlar vs. Birazda kabullenmek gerekiyor tabii ki. Nefes çalışması çok fayda sağlıyor, onu söyleyebilirim.''

Etiketler : Kekeme değilim artık Mabel Matiz Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel
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