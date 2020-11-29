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29 Kasım 2020 Pazar 18:37:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 07:08:00

Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf: Rolüne son anda hazırlandı

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı Kefaret dizisi için ilginç bir itirafta bulundu.

Nurgül Yeşilçay, kariyerinde ilk kez korkusundan rolünü son dakikaya kadar çalışmadığını söyledi. Dizide hayatında her şeyi bir anda kaybeden Zeynep karakterini canlandıran Yeşilçay, “Çok ağır bir durum. O durumun içine ne kadar geç girersem o kadar iyi diye düşündüm. Çünkü normal hayatımı çok etkileyecekti. O yüzden rolüme son 15 gün kala çalışmaya başladım” dedi.

Etiketler : Kefaret dizisi Kefaret Nurgül Yeşilçay Nurgül Yeşilçay dizi magazin
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