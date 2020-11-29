Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf: Rolüne son anda hazırlandı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı Kefaret dizisi için ilginç bir itirafta bulundu.
Nurgül Yeşilçay, kariyerinde ilk kez korkusundan rolünü son dakikaya kadar çalışmadığını söyledi. Dizide hayatında her şeyi bir anda kaybeden Zeynep karakterini canlandıran Yeşilçay, “Çok ağır bir durum. O durumun içine ne kadar geç girersem o kadar iyi diye düşündüm. Çünkü normal hayatımı çok etkileyecekti. O yüzden rolüme son 15 gün kala çalışmaya başladım” dedi.